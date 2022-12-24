حبس المتهم بتجارة الاستروكس في المطرية.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت النيابة العام حبس المتهم بالاتجار بالاستروكس بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي لفحصها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية بمزاولة عاطل نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس تزن 2 كيلو جرام و مبلغ مالي بالإضافة إلى هاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار للكسب غير المشروع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

العقوبة المتوقعة

حول العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم وهي الاتجار في المخدرات، أوضح المحامي حسن شومان، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وقال «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.