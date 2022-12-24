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حبس ربة منزل بتهمة طعن زوجها بسبب خلافات بينهما في شبين القناطر

كتب:

حسن صالح
12:25 م | السبت 24 ديسمبر 2022
حبس متهمة - أرشيفية

حبس متهمة - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببها في إصابة زوجها بـ«سكين»، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات بينهما، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة الزوج المصاب.

بلاغ بإصابة زوج في مشاجرة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وتم تركيب أنبوب صدري له.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «أ ع ص»، 25 سنة، عامل، مقيم قرية القشيش في دائرة المركز، بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المصاب وزوجته «س م د»، 24 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية، تطورت إلى مشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» وأحدثت إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وبإرشادها تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية  التحقيق وأمرت بحبس الزوجة، وتحريز السكين المستخدم في الواقعة.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد عبد الستار، محام، لـ«الوطن»، أن الواقعة تندرج تحت وقائع الشروع في القتل، وتصل العقوبة فيها إلى السجن، ويتم تغليظ العقوبة بعد ثبوت حالة السبق والإصرار أو في حالة وفاة المجني عليه متأثرا بجراحه.

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