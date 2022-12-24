حبس متهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالغربية 4 أيام

قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حبس متهم بالتنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع والده الهارب، داخل منزلهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع سرعة ضبط وإحضار الأب.

قطعة حجرية

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت أحد الأشخاص بمركز سمنود في محافظة الغربية، لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

وتبين من تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، حفر أحد الأشخاص، مقيم بسمنود بمحافظة الغربية، وله معلومات جنائية، خلسة بمسكنه، بالاشتراك مع نجله وآخرين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مسكن المشار إليه وتبين عدم تواجده، وتم ضبط نجله وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، كما تم العثور على حفر دائري الشكل داخل المنزل بعمق 5 أمتار تقريبا، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وقطعة حجرية يشتبه في أثريتها من ناتج أعمال الحفر.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع والده الهارب.