اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «النصر» قلعة الصناعات الكيماوية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

انتهاء تنفيذ مصنعين جديدين في «اليوبيل الذهبي» لأعرق شركات «الخدمة الوطنية»

«النصر».. قلعة الصناعات الكيماوية

إنشاء أحدث مصانع «الأكسجين الطبي» لتلبية الاحتياجات الداخلية والتصدير للخارج

خطوط غنتاج لمخصبات الأراضي ومقاومة الآفات.. والتصدير لـ55 دولة

1.5 مليون طن أسمدة سنويا يهدف الحفاظ على كفاءة الثروة الزراعية

تضاعف التصدير 6 مرات مؤخرا وتوفير احتياجات مصر المحلية من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية

مصانع «الكلور والشبة» تغطي احتياجات 31 شركة مياه شرب وصرف

السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويوفد مندوبين لحضور «قداسات الطوائف»

كنائب التقويم الغربي تحتفل بالعيد بحضورة عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قداسات وصلوات من أجل «مصر والإنسانية»

«التحالف الوطني» يضم 4 مؤسسات تنموية لمساعدة الأشد احتياجا

«التحالف»: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في المبادرات والأنشطة التنموية لمضاعفة أعداد المستفيدين

إشادات واسعة بملف «الوطن» عن «العذراء»: فكر مستنير وترسيخ للمحبة

الصفحة الثانية

«التنسيقية» تنظم لقاءات سياسية وورش عمل مكثة استعدادا للحوار الوطني

سياسيون ونقابيون يناقشون دور القطاع الخاص وتعزيز المسئولية المجتمعية

طرح 22 ألف وحدة بمشروعات «سكن ودار مصر وجنة والإسكان المتميز»

الحكومة: لا صحة لتنازل الدولة عن مواني نهر النيل لدولة أجنبية

«الري»: نشارك في «حياة كريمة» بتأهيل الترع والحماية من السيول

«عبدالمحسن» رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي

فوز «قايد وأبوسديرة وخليفة ورسمي وعبدالتواب» بمقاعد المستشارين الخمسة

«بيئة مصرية».. مشروع طلاب «إعام» لحياة من دون تلوث

زوجان يتحديان فقد البصر بالحب والموسيقى: «بناتنا نور عينينا»

الصفحة الثالثة

اليوم.. كنائس التقويم الغربي تدق أجراس الميلاد وتحتفل بالعيد

قداسات وصلوات من أجل «مصر والإنسانية»

رئيس «الكنسية الأسقفية»: كل حوار وطني ومجتمعي «بادرة خير» يجب دعمها

المطران «فوزي»: المصريون في حماية الله.. والدولة فعلت الكثير لتحسين معيشة المواطنين

نائب بطريرك الكاثوليك: مشاركة الرئيس «السيسي» في احتفالات الأقباط دليل على أنه أب لكل المصريين

الأنبا باخوم لـ«الوطن»: ناقشنا قانون الأحوال الشخصية للأقباط ونراه مناسبا لكل الطوائف

الصفحة الرابعة

أكثر من مليار جنيه في 9 أشهر تغير وجه الحياة.. وترسم البسمة وتخلق الأمل

المسئولية المجتمعية للبنوك 2022.. شكرا لـ«القطاع السند»

مصرفيون: مبادراته هادفه لدعم الشرائح المختلفة وتحسين المعيشة

المصرف المتحد ومؤسسة بهية «إيد بإيد» لإنهاء مستشفي الشيخ زايد

«أطفال أصحاء».. مبادرة البنك التجاري الدولي لتمويل القوافل الطبية

مستشار محافظ البنك المركزي: البنوك ساهمت بأكثر من مليار جنيه في المسئولية المجتمعية خلال 9 أشهر

الصفحة الخامسة

تعيين معاوية الصقلي عضوا منتدبا جديدا لـ«التجاري وفا بنك إيجيبت»

بنكا مصر والقاهرة و«طلعت مصطفى» و«القابضة للتأمين» يطلقون «صندوق استثمار مصر العقاري 1»

«الإتربي»: هدفنا تنشيط السوق العقارية نظرا لأهميتها للاقتصاد.. و«فايد»: فرصة استثمارية تتوافق مع سياستنا

«الأهلي المصري» يفتتح وحدته المصرفية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

«أبوظبي الإسلامي للتمويل» تقود تحالفا لتمويل مشروع كويتي في مصر بنصف مليار جنيه

«ذا أرك للتنمية» تطلق المنطقة الإدارية التجارية كأولى مراحل مشروعها بالقاهرة الجديدة

«وادي دجلة للتنمية العقارية» تعلق تعزيز استراتيجيتها الجديدة في السوق المصرية

الصفحة السادسة:

- انتهاء تنفيذ مصنعين جديدين لإحدى أعرق شركات «الخدمة الوطنية».

- «الخدمة الوطنية» ينشئ أحدث مصانع «الأكسجين الطبي» لتلبية احتياجات 285 مستشفى.

- توجيهات رئاسية بتعميق التصنيع المحلي لسد الاحتياجات الداخلية والتصدير إلى الخارج.. وإنشاء شبكات غازات بديلة لـ«الأنابيب».

- قلاع صناعية لتخصيب الأراضي ومقاومة الآفات وأمراض النبات.

- 1.5 مليون طن أسمدة سنويا بهدف الحفاظ على كفاءة الثروة الزراعية المصرية.. والتصدير إلى 55 دولة.

- مصانع «الكلور والشبّة» تغطي احتياجات 31 شركة مياه شرب وصرف صحي.

- أول مصنع أنشئ منذ 50 عاما.. وإنتاج مستلزمات لشركات الكهرباء والسكر والغزل والنسيج والورق.

الصفحة السابعة

- «الكيماويات المصرية»: قاطرة للصناعة ومؤهلة للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي.. ومشروعات جديدة بالتعاون مع مبادرة «ابدأ».

- «الجبلي»: لدينا فرص هائلة في صناعات الكيماويات المتخصصة والمنظفات والزجاج ومكونات الأعلاف.. ونسعى للمساهمة في خطة الدولة لترشيد فاتورة الاستثمار.

- الأسمدة المصرية تتحدى الأزمة العالمية.. وتغزو أهم 10 أسواق في أوروبا.

- «شعيب»: دعم المصدرين لا يكفي للنهوض بالقطاع.. ويجب مواجهة تحديات التصدير وإزالة المعوقات.

- خبير اقتصادي: صادرات مصر شهدت طفرة غير مسبوقة.. وقادرة على تخطي 200 مليار دولار.

- «الصناعات الكيماوية والأسمدة»: نموذج للقطاعات الرائدة في تصدير منتجاته للخارج وصادراته في المرتبة الأولى.

الصفحة الثامنة

- الاتحاد السكندري يفرج عن مستحقات لاعبيه.

- أحكام «فيريرا» في الزمالك.

- «الأبيض» يبحث عن الفوز الخامس على التوالي وتغييرات منتظرة بالتشكيل أمام «ذئاب الجبل».

- الإسماعيلي في قبضة «بن يوسف».

- «الدروايش» يبحث الخروج من شبح إيقاف القيد والغيابات تضرب الفريق في مواجهة المصري.

- «كولر» يستقر على بديل أكرم توفيق.

- الأهلي يلتقي «الأمواج الزرقاء» في استاد السلام.. وعودة «عبدالمنعم» للتشكيل الأساسي.. والإدارة تترقب قرارا سويسريا للتعاقد مع «ميسي الإسكندرية».

- خزائن الأندية تنتعش.

- «فيفا» يبدأ في توزيع أموال «المونديال».. مانشستر سيتي في الصدارة.. وللفرق المصرية نصيب.