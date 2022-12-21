رئيس «الأسقفية» يترأس قداسين في سجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

وذكرت الكنيسة، في بيان اليوم، أن المطران سامي، قداسين، صلى اليوم لسجن النساء والرجال، داخل مجمع سجون القناطر الخيرية، بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.

خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية

تقدم الكنيسة الأسقفية، الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية، التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون، شهريا، إذ تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية، من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاما، وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب، نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

الاحتفال بعيد الميلاد

في وقت سابق، احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالكـ وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع، قبيل الكريسماس، عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية، تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيدـ ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.