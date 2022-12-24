«المجتمعات العمرانية» لـ قناة الحياة: بدء حجز الطرح الجديد للوحدات السكنية 15 يناير المقبل

كشف المهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، تفاصيل طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات «سكن مصر- دار مصر- جنة - إسكان مميز» ببعض المدن الجديدة، موضحًا: «بعض المدن لا يكون فيها التسعير عالي، ويمكن لأي مواطن الاستفادة بها مثل غرب قنا».

فتح باب الحجز 15 يناير

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «مثلما أعلن وزير الإسكان، فإن هناك 22335 وحدة سكنية بمختلف المستويات سيتم الإعلان عنها الأحد والإثنين المقبلين في الصحف القومية، وسيتم فتح باب الحجز على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من 15 يناير المقبل».

512 وحدة بـ4 مدن

وأضاف: «بالنسبة لأنواع الإسكان، فإن لدينا دار مصر به 512 وحدة بـ4 مدن؛ هي دمياط الجديدة والعبور وبرج العرب و15 مايو، والمساحات من 100 إلى 150 مترا للوحدة، وسكن مصر 8660 وحدة في 11 مدينة مثل القاهرة الجديدة والعبور الجديدة ودمياط والمنصورة الجديدة والمنيا وأكتوبر الجديدة والعلمين وغرب أسيوط وغرب قنا وحدائق أكتوبر، وسيتم طرح 10872 وحدة سكنية في مشروع جنة بـ6 مدن هي القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط والشيخ زايد و6 أكتوبر وملوي».