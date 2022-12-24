محافظ الإسكندرية لـ«الحياة»: حديقة أنطونيادس تاريخية ونعمل على تطويرها

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن حديقة أنطونيادس من المعالم التاريخية والتراثية بالمدينة وتعود لآلاف السنين، لأنها تضم أشجارا تعود إلى سنة 300 عام قبل الميلاد.

الحدائق حدثت فيها مشاكل كثيرة منذ عام 2011

وأوضح «الشريف» خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هذه حدائق أنطونيادس حدثت فيها مشاكل كثيرة منذ عام 2011، وأصبحت منتهية الصلاحية تمامًا، لافتًا لوجود تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجوع حدائق أنطونيادس كما كانت تاريخية وأثرية وتراثية، وتقام فيها حفلات لتعود متنزه لأهل الإسكندرية والمصريين والأجانب.

وأشار أن الرئيس السيسي اتخذ القرار وكلف بإعادة الحدائق إلى عهدها السابق خلال فترة وجيزة جدًا، تصل لعام واحد، لافتًا إلى أن شركة نقل المخلفات نقلت مئات الشاحنات المحملة بالقمامة من موقع الحديقة إلى موقع رمي المخلفات.

ولفت إلى أنه يتم تغيير أعمدة الإضاءة المتهالكة وإزالتها وتركيب أعمدة جديدة بشكل جديد بشكل جمالي وتراثي مناسب لحديقة أنطونيادس، مؤكدًا أن المواطنين لا يعرفون ما يحدث في الحديقة و«معذورين بسبب عدم معرفتهم».

هناك أشجار أكلها السوس تمامًا

وأكد وجود حدائق ومتنزهات وتماثيل رخامية ونوافير مصنوعة من الفسيفساء وقصور مبنية من الرخام النادر متهالكة تمامًا، وأن الدولة استقدمت خبراء من وزارة الزراعة والجامعة لمراجعة الأشجار المتبقية منذ أكثر من 300 عام، لافتًا لوجود أشجار أكلها السوس تمامًا، والبعض اعتقد أن الحكومة ستزيل الحديقة لعمل ملعب أو استاد ومسرح نافيًا ذلك تمامًا.

وشدد على أنه يتم تطوير الزرع والأشجار والنوافير والتماثيل والقصر الخاص بالخديوي إسماعيل سيعاد تطويره من جديد.