محافظ الإسكندرية لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: لا زيادات في أسعار تذاكر الشواطئ العام المقبل

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه قرر فتح شاطئ المندرة بطول 230 مترا مجانًا أمام المواطنين، ويقدم كل الخدمات التي يحتاجها المصطاف، وعملية الدخول للشاطئ تجرى من خلال البطاقة الشخصية للفرد وأسرته، ويجد المقاعد و«الشمسية» التي يحتاجها، ولا يوجد باعة جائلين.

فتح شاطئ المندرة

وأضاف «الشريف»، لرانيا هاشم، على قناة «الحياة»، أنه كان يزور الشاطئ أسبوعيا، ويستقطب ضيوف من كل محافظات مصر خاصة الصعيد.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جرى تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين، ليمارسوا هواياتهم والسباحة دون تعرضهم للخطر، والعام المقبل سيتم تخصيص شاطئ آخر للمكفوفين في غرب الإسكندرية.

تطوير منطقتي العجمي والهانوفيل

وأكد أن منطقتي العجمي والهانوفيل سيشهدان تطويرا، وسيظهران للنور السنوات المقبلة، ويوجد 5 شواطئ مملوكة للمحافظة بسعر 5 جنيه للتذكرة، وهو سعر بسيط، كما يوجد 10 شواطئ مؤجرة سعر التذكرة بها 10 جنيهات و15 جنيها، وأعلى سعر للتذكرة يصل لـ 25 جنيه، ولا يوجد زيادة في الأسعار العام المقبل.