رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تعرض تقريرا عن العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بإدفو

كتب:

شريف سليمان
06:32 م | السبت 24 ديسمبر 2022
استمرار العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بمدينة إدفو

استمرار العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بمدينة إدفو

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بمدينة إدفو، ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بمحافظة أسوان.

وذكر التقرير، أن مشروع تطوير خطوط الكهرباء بمدينة إدفو، يتضمن مد خطوط كابلات بطول 15 كيلو متر، وموصلات معزولة بطول 20 كيلو متر، كما يتضمن المشروع، استبدال وإضافة 25 محول كهرباء، و300 عامود وكشافات إنارة شوارع، ويوفر 1500 فرصة عمل لأهالي قرى إدفو والبلاد المجاورة.

اقرأ المزيد:

حياة كريمة تنظم لقاء جماهيريا بالشرقية استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية

«حياة كريمة» تنهي 80% من أعمال مشروع «سكن كريم» بقرية «عرب العيايدة»

فحص وعلاج 1392 شخصا في قافلة جامعة طنطا بقطور ضمن «حياة كريمة»

«الري»: تأهيل 1550 كيلو مترا من الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الكشف الطبي على 1453 مواطنا في قافلة ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

محافظ أسيوط يوجه بتوفير أراض لإقامة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

«التنمية المحلية»: حل 253 شكوى بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة «صوتك مسموع»
بقلم شريف سليمان