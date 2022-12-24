قناة الحياة تعرض تقريرا عن العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بإدفو

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع تدعيم خطوط الكهرباء بمدينة إدفو، ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بمحافظة أسوان.

وذكر التقرير، أن مشروع تطوير خطوط الكهرباء بمدينة إدفو، يتضمن مد خطوط كابلات بطول 15 كيلو متر، وموصلات معزولة بطول 20 كيلو متر، كما يتضمن المشروع، استبدال وإضافة 25 محول كهرباء، و300 عامود وكشافات إنارة شوارع، ويوفر 1500 فرصة عمل لأهالي قرى إدفو والبلاد المجاورة.