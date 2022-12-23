محافظ الإسكندرية لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: محور المشير فخري يختصر المسافة للساحل الشمالي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن محور المشير فخري أبو فكري يعد شريان حياة جديد مثل محور المحمودية، الذي أحدث خلخلة في الازدحام السكاني في بعض المناطق، لافتًا إلى أن طول محور المشير أبو فكري 35 كم، وجاري استكمال 15 كم المتبقية.

فوائد محور المشير فخري أبو فكري

وأضاف «الشريف»، لرانيا هاشم على قناة «الحياة»، أن المواطن كان يستغرق مسافة تصل إلى ساعة ونصف من مدينة الإسكندرية إلى بداية طريق الساحل الشمالي، بينما يستغرق الآن من 20 لـ 25 دقيقة فقط بعد افتتاح الطريق الجديد.

تعداد الإسكندرية

ولفت اللواء محمد الشريف، إلى أن تعداد الإسكندرية 5.4 مليون نسمة، ويوجد 1.5 مليون مواطن من محافظات أخرى ومقيمين بالإسكندرية، ليكون إجمالي التعداد السكاني 7 ملايين نسمة تقريبا، بجانب ضيوف المحافظة في الصيف، ويصل عددهم 3 ملايين مواطن يوميا، لذا فإن القدرة الاستيعابية للمحافظة أقل من ذلك بكثير.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية، تتكون من محورين عرضين فقط هنا شارع الكورنيش وشارع أبوقير، بينما محور المريوطية هو المحور الثالث الموازي وأحدث خلخلة للزحام السكاني وأحدث سيولة مرورية، ومحور أبو ذكري يمثل محور رابع.