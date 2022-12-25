5 طرق للتدفئة ومواجهة البرودة في الشتاء بدون تكلفة

خلال فصل الشتاء تبحث ملايين من الأسر المصرية عن أفضل الطرق التي يمكن أن تبعث الشعور بالدفء لذلك فإن «الوطن» توفر لمتابعيها 6 طرق للتدفئة دون تكلفة حسب هاجر محمود خبيرة التنمية البشرية.

أشعة الشمس

قالت هاجر محمود خبيرة التنمية البشرية وإعادة التدوير إن العديد من المكونات المنزلية يمكن الاستفادة منها فى التدفئة مثل استغلال تواجد الشمس في السماء فنقوم بفتح النوافذ ونعرض المفروشات لأشعة الشمس وذلك يعطي نوعا من التدفئة.

السجاد المنزلي

أنواع السجاد والمفروشات التي يتم وضعها على الأرض يتم اختيارها للتناسب مع الطقس البارد وفي حالة عدم وجود سجاد ثقيل يتم وضع سجادتين فوق بعضهما وذلك يشعر بالدفء

استغلال فرن البوتاجاز في التدفئة

وتضيف هاجر أنه يمكن استغلال فرن البوتاجاز في التدفئة حتى بعد انتهاء استخدامه بترك باب الفرن مفتوحا وذلك يبعث الدفء.

الماء الساخن للشرب والتدفئة

استخدام زجاجات الماء الساخن في الشرب والتدفئة بوضعها على المناطق الباردة بالجسم أو مسكها بالأيدي مما يوفر الإحساس بالدفء

تنزيل وإغلاق الستائر

وأشارت هاجر محمود إلى أن إغلاق وتنزيل الستائر على النوافذ وزيادة الستائر على التقاطعات والفتحات في المنزل يوفر قسطا من الدفء.