أسعار وسائل التدفئة في فصل الشتاء.. تبدأ من 31 جنيها

أسعار وسائل التدفئة في فصل الشتاء محل بحث جانب كبير من المصريين، خاصة مع بداية فصل الشتاء اليوم، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار وسائل التدفئة في فصل الشتاء وفقا لأشهر مواقع التسوق الإلكتروني، كما يلي.

أسعار وسائل التدفئة في الشتاء

وجاءت أسعار التدفئة وفق مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة كما يلي.

أسعار البطاطين

- بطانية بمقاس مزدوج من الصوف الناعم والمايكروفايبر بتصميم سادة يمكن استخدامها على السرير او الاريكة للتدفئة - بسعر 375 جنيها.

- بطانية للمنزل - فائقة النعومة، 100% بوليستر (مقاس 51 × 70 بوصة) بسعر 100 جنيه.

- غطاء للسرير- غطاء للأريكة - بطانية دافئة وخفيفة الوزن وفائقة النعومة من البوليستر بنسبة 100% ومناسبة للاستخدام المنزلي، بسعر 205 جنيهات.

- بطانية متعددة الألوان بسعر 699 جنيها.

أسعار الهاف أو الهاي كول

- بلوفر برقبة مرتفعة للجنسين بسعر 66 جنيها.

- بلوفر هاي كول صوف، عرض 3 قطع ابيض ورمادي وأسود، متعدد الألوان بسعر 395 جنيها.

- بلوفر محبوك مضلع برقبة مرتفعة بسعر 127 جنيها.

أسعار القفازات

- قفازات شتوية نصف أصابع من الصوف، بسعر يبدأ من 27 إلى 45 جنيها.

- جوانتي حراري شتوي مضاد للماء، للجري وركوب الدراجات بسعر 350 جنيها.

- جوانتي شتوي حراري، جوانتي ركوب الدراجة للرجال والنساء، جوانتي ناعم دافئ بشاشة لمس بمقبض مضاد للانزلاق وبطانة صوف سميكة للرياضات الخارجية والمشي والتزلج وركوب الدراجة والقيادة، بسعر 250 جنيها.

أسعار أغطية الركبة

- زوج من أغطية الركبة بسعر 110 جنيهات.

- غطاء وقاية داعم للركبة بسعر 85 جنيها.

- دعامة ركبة مفتوحة لراحة الركبة مع حزام قابل للتعديل، غطاء ركبة واحد من النيوبرين السميك للغاية جيد التهوية بسعر 84 جنيها.

أسعار واقي الأذن

- واقي الأذن مقاوم للماء بسعر 345 جنيها.

- واقيات للأذن تتكون من 100 قطعة شفافة للاستعمال مرة واحدة مقاومة للماء بسعر 215 جنيها.

- غطاء للأذنين بسعر 33 جنيها.

- حافظة للأذن من البرد بسعر 31 جنيها.