الأمريكيون يستغنون عن وسائل التدفئة لترشيد النفقات بعد ارتفاع أسعار الغاز

لا زالت الأزمات المتعلقة بارتفاع الأسعار، تلقي بظلالها على دول العالم أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب الأزمة الحالية الناتجة عن التضخم لجأ العديد من الأمريكيون إلى إلغاء وسائل التدفئة توفيراً للنفقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه موجة طقس باردة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه العديد من الأشخاص قرارًا صعباً بالتعامل مع التكاليف المتزايدة لتدفئة منازلهم أو العيش بدونها.

أساليب لترشيد الاستهلاك بعد ارتفاع الأسعار

ونشرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية تقريراً تحدثت فيه مع عدد من السكان الذين اتبعوا خطة الترشيد بالاستغناء عن وسائل التدفئة، حيث قالت شارمين جونسون أنّها دفعت أكثر من 1000 دولار لملء جزء من خزان الوقود الخاص بها، والتي تأمل أن يكفيها معظم فصل الشتاء.

ارتفاع قياسي لأسعار التدفئة المنزلية

وارتفعت أسعار التدفئة المنزلية مرة أخرى هذا الشتاء، بنسبة 18% على مستوى البلاد بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة 17% في العام الماضي، وفقًا لجمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية NEADA، ويشار إلى أنّ هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار التدفئة المنزلية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيض أوبك + للإنتاج، وزيادة صادرات الطاقة، وانخفاض مخزوناتها وسط ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة الكهربائية بالولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة EIA.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال التعاملات بأكثر من 10% خلال شهر نوفمبر الجاري لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، مما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية.