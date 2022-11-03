كييف تنشر صورا لملاجئ التدفئة وتحذر من صعوبة الشتاء

منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي واستمرارها حتى الآن، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الشتاء المقبل لن يكون سهلا علينا، كما نشرت صورا لملاجئ للتدفئة تظهر من خلالها استعدادات الجنود الأوكرانيين لمواجهة القصف الروسي خلال الشتاء.

الخارجية الأوكرانية: ملاجئ التدفئة تحت الأرض مريحة وآمنة

وأضافت الوزارة، أن الجنود يهتمون بملاجئهم المريحة والآمنة بقدر الإمكان، وتقع هذه الملاجئ تحت الأرض.

وأوضحت الوزارة، خلال الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي «تويتر»، أن الملاجئ الواقعة تحت الأرض مؤقتة، مشيرة إلى أنه يمكن للجنود النوم والتدفئة وطهي الطعام داخلها.

الجارديان: أوكرانيا ستشهد شتاء شديد البرودة وتوقعات بنزوح مليوني شخص

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الشهر الماضي، أن أوكرانيا ستشهد شتاءً شديد البرودة بعدما دمر القصف الروسي ما يقرب من ثلث محطات الطاقة في البلاد.

ويتوقع خبراء أن أزمة الشتاء القاسية قد تتسبب في نزوح العديد من السكان في المناطق شديدة البرودة التي تعاني من انقطاع الكهرباء إلى مناطق أكثر دفئا، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات إحدى منظمات الإغاثة الدولية أن عدد النازحين بسبب البرودة القاسية قد يصل إلى مليوني شخص، فضلًا عن نزوح ما يزيد عن سبعة ملايين آخرين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ تسعة أشهر، بحسب صحيفة «الجارديان».

إندبندنت: الشتاء المقبل سيؤثر على صحة ومعنويات القوات الأوكرانية

كما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت سابق، أن أوكرانيا تستعد لطقس قاس سيؤثر على صحة ومعنويات القوات الأوكرانية، ويقلل من فعالية الأسلحة وأجهزة استشعار جمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى أنه سيضاعف الصعوبات اللوجستية لإبقاء الجنود في الميدان.

أوكرانيا تعلن توقف محطة «زابوريجيا» النووية عن العمل

يذكر أن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أعلنت، اليوم الخميس، أن محطة «زابوريجيا» النووية توقفت عن العمل بشكل كامل، وجاء ذلك بعدما أصاب القصف الروسي المحطة بأضرار، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».