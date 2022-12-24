تطوير متحف ذاكرة قصر السينما حفاظا على التراث

قال الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، إن متحف ذاكرة قصر السينما أصبح جاهزا لاستقبال الجماهير في ثوبه الجديد بعد توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إذ جرى حفظ جميع محتويات المتحف بعلب زجاجية متطورة وفقا للمعايير الدولية المتبعة بالمتاحف.

وأشار عبد المنعم في بيان إلى أنه جرى تخصيص بهو قصر السينما كاملا لمحتويات المتحف لعرضه بالشكل المناسب للجمهور، الذي يتيح له معرفة جزء تاريخي عن مراحل تطور فن السينما.

متحف ذاكرة السينما افتتح عام 2019

يذكر أن المتحف تم افتتاحه في نوفمبر 2019، وخلال 2021 أصدر المخرج هشام عطوة قرارا بضم جميع الأجهزة السينمائية إلى متحف ذاكرة قصر السينما عن طريق لجنة يترأسها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما بجاردن سيتي.

جدير بالذكر أن المتحف يحتوي على كاميرات سينما 35 مللي و16 مللي وأجهزة صوت نجرا وجهاز تليسين وغيرها من المعدات التي كانت تستخدم في الصناعة بالزمن الماضي.

ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على الحفاظ على التراث وعرضه على الأجيال المتعاقبة في صورة حضارية تليق بمستوى تاريخ الصناعة السينمائية بمصر.