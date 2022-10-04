تامر عبد المنعم يعتذر عن مسلسل العمدة: سافرت في مأمورية عمل

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، اعتذاره عن المُشاركة في مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل منعت تواجدي بالمسلسل

قال تامر عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كنت أتمنى العمل مع النجم الكبير محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد سامي بمسلسل العمدة، إلا أن ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل، حالت بيني وبين الاستمرار.. أكيد هتتكرر وأتمنى أن تتكرر الفرصة».

بدء تصوير مسلسل العمدة لـ محمد رمضان

وكان محمد رمضان، بدأ تصوير مسلسل العمدة، قبل يومين، حيث نشر صورة من كواليس التصوير، رفقة المنتج محمد السعدي، والمخرج محمد سامي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليها: «بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.. رمضان يجمعنا.. ثقه في الله نجاح».

وفي سياق آخر، أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي لسينما الشعب، خريطة عرض فيلم فضل ونعمة، للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، اعتبارًا من الغد الأربعاء، وهي: قصر السينما، وقصر الزقازيق، والأنفوشي، وسينما الشعب دمنهور، وسينما الشعب الإسماعيلية.