تكريم تامر عبد المنعم في المهرجان المصري الأمريكى للسينما والفنون

حصل الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ممثلا عن الهيئة على شهادة تقدير من صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

مشاركة مميزة في فعاليات الدورة الثانية للمهرجان

يأتي ذلك تقديرا لجهوده ومشاركته الفعالة في إثراء الثقافة السينمائية بإنتاج عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية القصيرة التي أنتجت والمشاركة بها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وذلك إلى جانب المشاركة المميزة في فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الذي أقيم نوفمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز فيلم «التجلي» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان.

«التجلي» فيلم تسجيلي عن مدينة سانت كاترين بمشاركة طلبة الدراسات السينمائية المتميزين وهم،سيناريو علاء فرغلى، تصوير عبدالرحمن محمد، مونتاج أحمد سرحان، وإخراج عبد الله مرسي، وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم قسم السيناريو، وزايد نايف تصوير، حسام المحفوظى مونتاج، وإخراج فخر الدين نجيده.

فيلم «التجلي» تعليق صوتى الإعلامي مفيد فوزي، موسيقى وألحان محمد سامى، توزيع حاتم نصر، مصحح لغوى عاطف عبدالحميد ماضى، وهو فيلم تسجيلي عن مجمع الأديان ومعالم السياحة الدينية بسانت كاترين ومنها دير القديسة كاترين و كنيسة التجلى، جبل موسى، الشجرة المعلقة، ومسجد الدير، وجبل البنات ومتحف الدير.