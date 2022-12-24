التعليم تكشف موقف المدارس غدا بسبب طقس الإسكندرية: يوم عادي

موقف المدارس غدا في الإسكندرية، واحد من الأمور التي تشغل بال المواطنين في عروس البحر الأبيض المتوسط في الوقت الراهن من أجل معرفة إذا كانت هناك دراسة طبيعية غدا أم أن هناك تعطيل للدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تارة، وتارة أخرى بسبب عيد الميلاد المجيد بالنسبة لطائفة الأقباط الكاثوليك.

الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أوضح موقف الدراسة غدا في الإسكندرية، تزامنا مع تقلبات الطقس وعيد الميلاد المجيد، والذي أجاب بدوره أن مدارس الكاثوليك إجازة لأن غدا يوم الأحد وهي إجازة طبيعية أسبوعية معتادة لهم بالإضافة إلى أن غدا العيد الخاص بهم، فبالتالي يجعلونه إجازة للطلاب والمعلمين.

تفاصيل وجود مدارس غدا في الإسكندرية

وعن سؤال وجود مدارس غدا في الإسكندرية فيما يخص المدارس الحكومية، أكد أنه يوم دراسي طبيعي، نظراً لأن الإجازة المقررة يوم 7 يناير، ما إن لم يجد جديد في حال قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

مراعاة الأعياد خلال وضع مواعيد الامتحانات

وأكد وكيل وزاره التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن المديرية راعت تأجيل امتحانات الأداء إلى يوم الاثنين لمراعاة الأعياد، وهو الأمر الذي تتخذه المديرية في كافة الامتحانات الأدائية وغيرها، مقدما التهنئة لجميع الأقباط الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وعلى رأسهم جميع مدارس الكاثوليك في الإسكندرية بمديريها والمعلمين والطلاب بها، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم تزرع المحبة دائمة بين عنصري الأمة المصرية.