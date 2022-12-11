اختبار إملاء موحد في مدارس الإسكندرية لقياس إجادة اللغة العربية

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إجراء اختبار إملاء لقياس أثر خطة البرنامج العلاجي لمشكلات اللغة العربية للطلاب، وذلك ضمن مبادرة «مدارس الإسكندرية بلا مشكلات في القراءة والكتابة».

جاء ذلك على هامش تفقّد مدير المديرية، اليوم الأحد، لعدد من المدارس الابتدائية لمتابعة تفعيل المبادرة، حيث استهلّ جولته بمتابعة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بإدارة شرق التعليمية، بحضور جلال عيد وكيل الإدارة، وخالد كامل مدير التعليم الابتدائي، كما تفقّد عددًا من فصول الصفوف الأولى بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال ومكتبة المدرسة ونشاط التربية الرياضية .

امتحان إملاء لتحديد مستوى طلاب المدارس الابتدائية

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في بيان اليوم على هامش جولته، أنه تم إجراء امتحان لقطعة إملاء موحدة مطلع الشهر الماضي على مستوى المحافظة بمرحلة التعليم الابتدائي، لتحديد مستوى الطلاب في القراءة والكتابة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه تم رصد الدرجات في ملف «Excel»، والاحتفاظ بأوراق الطلاب في ملف خاص بكل مدرسة، وتصنيف المدارس إلى ثلاث فئات وفق المستوى العام «أ، وب، وج» لوضع خطة علاج عاجلة للمستويين «ب ، ج»، وتم وضع خطة علاج حيث عقد اليوم اختبار جديد.

مبادرة «مدارس الإسكندرية بلا مشكلات قراءة وكتابة»

وأشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات، بحضور الدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وعادل الشورى موجه عام اللغة العربية، ومع الموجهين الاوائل وبعض موجهي المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة لمادة اللغة العربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة ورصد ما تم خلال مبادرة «مدارس الإسكندرية بلا مشكلات في القراءة والكتابة»، لوضع خطة عمل مشتركة ووضع برنامج علاجي لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب بالمدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للإعداد للمبادرة .

يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل المبادرة من خلال إجراء مسابقة بين مدارس المحافظة ورصد مكافأة مالية للمدرسة التي يتمكن طلابها من القراءة والكتابة في أقصر مدة زمنية، واُعتمدت إجراءات المبادرة على إجراء إملاء لتحديد مستوى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.