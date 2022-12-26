خريطة بالأماكن السياحية للخروج في احتفالات رأس السنة 2023

ينتظر المواطنين رأس السنة للاحتفال بنهاية عام مضى وبداية عام جديد، فضلا عن تزامن احتفالات رأس السنة مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، والإجازات ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر والتنزة وقضاء عطلة رأس السنة، والتي تتزامن أيضًا مع فصل الشتاء، ما يجعل الإقبال على المناطق الدافئة أكثر لجعلها رحلة لا تنسى مليئة بالذكريات بإحدى مدن مصر.

وتنشر «الوطن» خريطة لأهم الأماكن السياحية التي يمكن أن يقصدها المواطنون لقضاء عطلة رأس السنة في المدن السياحية والساحلية في مصر.

أسوان مشتى مصر الأول

- أسوان: تعد محافظة أسوان مشتي مصر ومقصد للسياحة الداخلية والخارجية خاصة بفصل الشتاء واحتفالات رأس السنة ومن أهم الأماكن التي يمكن زيارتها معبد أبوسمبل، ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومتحف النيل، وجميعها تحتفل ببداية العام الجديد.

احتفالات الصوت والضوء برأس السنة

- الأقصر: تعد احتفالات الصوت والضوء في الأقصر من الأماكن الفريدة لبداية عام جديد، فضلًا عن زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر والاستمتاع بحفلات رأس السنة في المنتجعات.

احتفالات السياح في رأس السنة بمصر

- الغردقة وشرم الشيخ: تقيم الفنادق والمنتجعات بمدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ احتفالات متعددة برأس السنة والكريسماس بعضها على الطريقة المصرية والإيطالية والسويدية وغيرها حيث يحرص السياح على إظهار طرق الاحتفال الخاصة بهم ليشاركها معهم الزائرين ومن أهمها بابا نويل وشجرة الميلاد.

- سيوة: من أهم مناطق جذب راغبي الهدوء والراحة فيقصدها العديد لقضاء عطلة رأس السنة في جو من الاستجمام.