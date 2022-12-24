بابا نويل البلجيكي يوزع هدايا الكريسماس على السائحين في الغردقة اليوم

تستقبل الغردقة اليوم السبت، بابا نويل البلجيكي الذي يجسد شخصيته السائح البلجيكي «كون هلرت» مرتديًا ملابس «بابا نويل»، للاحتفال بأعياد الكريسماس للسنة السابعة على التوالي بمدينة الغردقة ويوزع الهدايا على السائحين لدى وصوله المطار.

بابا نويل في الغردقة

كشف ياسر عبد المنعم مدير عام إحد الفنادق السياحية بالغردقة، عن استعدادت الفنادق لاستقبال بابا نويل البلجيكي لقضاء احتفالات الكريسماس للمرة السابعة في الغردقة، ثم يتولى توزيع الهدايا على السائحين والأطفال لدى وصوله.

أوضح «عبد المنعم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيارة بابا نويل الغردقة تشمل لقاء بعدد من السائحين بمقر إقامته بمنتجع سياحي في الجونة، ثم جولة بعدد من شوارع المدينة لتوزيع على الأهالي والأطفال، ثم التوجه إلى مرسى علم لاستكمال احتفالات الكريسماس.

بابا نويل ينشط السياحة في الغردقة ومرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي، بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن السائح البلجيكي «كون هلرت»، الذي يجسد شخصية بابا نويل يبلغ من العمر 45 سنة، ويعشق الغردقة ومرسى علم ويزورهما للمرة السابعة، مؤكدًا حرصه على قضاء أعياد الكريسماس في مصر، وينتظره السياح سنويا في احتفالات الكريسماس مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدن خاصة الغردقة ومرسى علم.