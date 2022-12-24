احتفالات السائحين بالكريسماس على شواطئ مرسى علم.. «جمل وبابا نويل وهدايا»

شهدت شواطئ مدينة مرسى علم اليوم، احتفالات بالكريسماس بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، بطريقة مبهجة، حيث امتطى «سانتا كلوز» بزي بابا نويل الشهير، الجمل، وطاف الشواطئ مع عدد من السياح ووزع الهدايا وسط فرحة وبهجة السائحين الذين ارتدوا قبعة بابا نويل الشهيرة فوق الراس بالألوان الحمراء.

احتفالات الكريسماس على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم الاحتفالات في مرسى علم، أن آلاف السائحين الأجانب شاركوا في احتفالات الكريسماس على شواطئ مرسى علم في صورة مبهجة وفرحة وتبادل التهاني، وحرص السياح على توثيق الاحتفال بالتقاط الفيديو والصور التذكارية، ونشرها على مواقع السوشيال ميديا ما يساهم في تنشيط السياحة.

جولة بالجمل وتوزيع هدايا الكريسماس

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات الكريسماس على شواطئ مرسى علم بدأت منذ الصباح بارتداء السياح زي بابا نويل الشهير، والمشاركة في جولة سانتا كلوز بالجمل، مجسدا شخصية بابا نويل، وقام بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال على الشواطئ، مضيفا أن احتفالات الكريسماس شملت «بوفيه خاص وعصائر ومهرجان الفواكه بالألوان الحمراء».

استقبال آلاف السائحين

وأكد «عثمان» أن فنادق مرسى علم استقبلت آلاف السائحين اليوم على متن 22, رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة على شواطئ مرسى علم، والتي أصبحت جاذبة للسائحين الأجانب ووجهة سياحية عالمية.