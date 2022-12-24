أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو المعبأ بـ14.5

أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية تشغل الآلاف من الأهالي والمواطنين، وذلك بعد ما طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات المصرية، بسعر 14.5 جنيه للكيلو الأرز الأبيض المعبأ، مع استمرار طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه.

أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية والفروع

وجاءت أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية حسب ما صرح به محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج لـ«الوطن» أن سعر الأرز جاء 14.5 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقة التموين 10.5 جنيه.

أسعار الأرز في المحلات والسوق الحر

وأضاف أن أسعار الأرز في المحلات والسوق الحر، تختلف حسب نسبة الكسر، حيث أن سعر كيلو الأرز الذي يوجد به نسبة كسر 10٪ لا يتجاوز سعره 15 جنيه، وجاء سعر كيلو الأرز الذي تبلغ نسبة الكسر به 3٪ لا يتعدى سعره 18 جنيه، ومن يخالف تلك الأسعار من التجار وأصحاب المحلات يتعرض للمسائلة القانونية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قرر السماح للمضارب بحرية تداول وتخزين الأرز الشعير داخل المخابز والمضارب التابعة لهم، ونقل الأرز الأبيض خارج وداخل المحافظات، وشدد مصيلحي على الالتزام بأسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية المقررة، والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.