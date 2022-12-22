أسعار الأرز اليوم.. الطن عريض الحبة يتراجع بقيمة 100 جنيه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن الأسعار اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا في طن عريض الحبة بواقع 100 جنيه، ليسجل 10700 جنيه، كما استقر سجل سعر الطن رفيع الحبةعلى 10350 جنيها.

وأوضح «الرفاعي»، أن أسعار الأرز الأبيض استقرت لليوم الخامس علي التوالي ليسجل سعر الطن عريض الحبة الحر عريض 14100 جنيه، بينما سجل سعر طن الأبيض المعبأ 15 ألف جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 12 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، قد شهدت استقرار في الأسعار، وذلك يرجع لتكثيف الحملات الرقابية التي قامت بها المديريات التموينية علي الأسواق الحرة والمتاجر في مختلف محافظات مصر بشكل متواصل حتي اليوم الخميس، بهدف ضبط حركة السوق في حالات البيع والشراء للأرز الأبيض والشعير.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات وعريض الحبة

ولفت إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، أنه بلغت المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام 2022 نحو مليون 200 ألف فدان أرز منزرع سواء من الأرز الشعير عريض الحبة أو الأرز الشعير المنزرع رفيع الحبة.