محطة بحوث بسخا: استقرار أسعار الأرز اليوم في المحافظات

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم الأحد بالمحافظات، قد شهدت استقرارا في الأسعار لليوم الثالث على التوالي سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو الأرز الشعير رفيع الحبة، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و750 جنيها.

وتابع سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و300 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و100 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بسعر 12 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم الأحد

وأشار «الرفاعي»، في تصريح لـ «الوطن»، إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، قد شهدت استقرارا تاما لجميع أصناف الأرز الشعير أو الأرز الأبيض، وهو أمر مبشر للغاية بالنسبة للمواطنين المستهلكين، مشيرا إلى أن سعر الأرز الشعير يشهد ثبوت في الأسعار وتغيرات محدودة في السعر بالنسبة للأرز الأبيض عريض الحبة.

أسعار الأرز اليوم والمنتج

وأوضح أن أسعار الأرز اليوم، تشهد استقرارا من حيث تداول حركة البيع والشراء بأسواق المحافظات على مستوى الجمهورية، علاوة علي أن المنتج من محصول الأرز الشعير، أو في حالة التبيض لتحويله للأرز الأبيض به فائض في محافظات مصر ويحقق نحو 700 طن أرز أبيض، وسط توافر المعروض بالأسواق الحرة والمتاجر.