إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب توك توك بالمحلة 

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب مركبة توك توك، علي الطريق السريع، بالمحلة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 مصابين من أسرة واحدة

وكان مستشفى المحلة العام استقبل 3 مصابين من أسرة واحدة، إثر تعرضهم لانقلاب مركبة توك توك على الطريق السريع، أدى إلى إصابة، سوسن يوسف، وتبلغ من العمر 45 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومريم وسام، وتبلغ من العمر 15 عاما، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الايسر وكدمات متفرقه بالجسم، ووسام محمد، ويبلغ من العمر 48 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالعضد الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

إخطار بانقلاب توك توك

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، تلقت بلاغاً يفيد بانقلاب مركبة توك توك علي الطريق السريع بالمحلة الكبرى، وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم طفلة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

كما جرى رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.