إصابة شخص في انحراف سيارتين على طريق طنطا- المحلة

أصيب شخص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، ونزيف داخلي، إثر انحراف سيارتين ربع نقل، وتاكسي عن مسارهما، أثناء محاولتهما تفادي أحد المواطنين، أثناء عبوره طريق «طنطا - المحلة» وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انحراف سيارتين وإصابة شخص

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخص بإصابات مختلفة ومتفرقة، إثر انحراف سيارتين عن مسارهما، داخل قطعة أرض فضاء، عل طريق «طنطا - المحلة».

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخص بإصابات بالغة ومتفرقة، إثر انحراف سيارتين تاكسي وربع نقل عن مسارهما، بعد أن قاموا بتفادي أحد المواطنين حال مروره طريق «طنطا - المحلة».

نقل المصاب إلى المستشفى

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارات، وتم تيسير الحركة المرورية على الطرق أمام السيارات المارة مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.