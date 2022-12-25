قصة حداد عين شمس.. دفع حياته ثمنا للخلاف على تركيب ماسورة مياه

قصة حداد عين شمس انتهت حياته على يد ابن خالته.. ضربه 3 طعنات بسبب ماسورة مياة

خلافات على تركيب ماسورة مياه كانت سببا لجريمة بشعة، في منطقة العرب بدائرة قسم شرطة عين شمس، راح ضحيتها حداد على يد ابن خالته، عندما سدد له 3 طعنات غادرة في الرأس تسببت في تهتك في الجمجمة نقل على أثرها إلى المستشفىثم لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة.

إخطار لقسم الشرطة

في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس الماضي، ورد لقسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب يدعى «هشام الحباشي» يبلغ من العمر 45 سنة مصاب بجرح بالرقبة أدي إلى وفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على الجثة وأن وراء تلك الواقعة شاب يدعى «ع.أ» ابن خالة المجني عليه، بسبب خلافات على تركيب ماسورة مياه في المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر التحقيق.

كاميرات المراقبة سجلت الجريمة

الجريمة المأساوية سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الجريمة، وتحفظت عليه الأجهزة الأمنية، وخضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

تركيب ماسورة مياه

وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن بداية الخلاف حدثت بين المتهم وأحد سكان العقار بسبب تركيب ماسورة مياه، تدخل المجني عليه لحل الخلاف لأنه ابن خالة المتهم وبعد عتاب ومشادة كلامية، تطور الأمر لتسديد المتهم عدة ضربات من سلاح أبيض.

والدة المجني عليه: «ابني راح غدر»

«ابني راح غدر والكل كان واقف يتفرج.. ماكنش فاضلي حد في الدنيا كان هو السند والعون».. بهذه الكلمات الحزينة روت والدة المجني عليه كواليس مقتله قائلة: «ابني أطيب خلق الله ميستاهلش اللي حصله كان هو اللي بيشوف طلباتي من وسط اخواته كان حنين وسمعته حلوة وجنازته كانت يوم عيد.. واللي حصل يوم الواقعة ابن شقيقتي الجاني كان عليه فلوس مرتاكمة ثمن فاتورة مياة وانقطعت عنه كان عليه فلوس بحوالي 5 آلاف جنيه، وابني المجني عليه قاله أنا هتحملهم ملكش دعوة متزعلش لكن المتهم كان مصمم في تركيب ماسورة المياة بالقوة».

العقوبة القانونية

«العقوبة تصل للإعدام لأن الجريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد» بهذه الكلمات كانت كلمات المحامي تامر الشايب الخبير القانوني الذي قال إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».