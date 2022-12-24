الكريسماس في أسوان له طابع خاص.. فنادق عائمة ونيل وورود حمراء

يحتفل العالم اليوم بليلة الكريسماس، وتشتهر المحافظة الجنوبية أسوان باستقبال آلاف السائحين في هذا التوقيت من فصل الشتاء للمتعة بهذه الليلة التي يأتي بعدها بأيام قليلة ليلة راس السنة الميلادية فيتسابق السياح الأجانب في اختيار أسوان في برنامجهم السياحي لهذا الأسبوع، ويفضل الكثيرون قضاء الليلة في الفنادق السياحية العائمة والتي تعمل ما بين أسوان والأقصر.

ليلة الكريسماس

قال عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان إن الليلة هى ليلة الكريسماس ويفضل الكثير من السائحين قضاء هذه الليلة فى مصر وخاصة فى الصعيد، ويبدأ الترحيب بضيوف الكريسماس من مدخل الفندق وأول ما تقع أعينهم تقع على زهور الكريسماس الحمراء الجميلة التى تبهج النفس وتبشر السائحين بجو احتفالى دافئ وهادئ خاصة على البواخر النيلية.

مخبوزات شهية وعشاء فاخر

وتابع أنه يتم تقديم مخبوزات شهية من أنواع عديدة من كعك وبيتى فور ومخبوزات إلى جانب مشروب الترحيب مع تهانى بالعيد يتلقونها من مدير الباخرة السياحية او الفنادق الثابتة بنفسه ومدير الاستقبال، وفى المساء على العشاء تقدم أفخر أنواع الأطعمة والمقبلات من أسماك السلمون المدخنة (السيمون فيميه)، ويسبقها حساء دافئ شهي يمهد لوجبة رائعة وأطباق رئيسية من لحوم وديوك رومية وأسماك حيث تحتوى وجبات الغذاء والعشاء فى البواخر النيلية على ثلاثة أنواع من اللحوم من لحوم وأسماك ودواجن.

الاحتفال على النيل

وقال عبدالناصر، الاحتفال على النيل له قيمة كبرى وحيث استضافت مصر العائلة المقدسة وكانت دائماً مهد الديانات السماوية، الكل يجتهد ويقدم أفضل ما عنده حتى تخرج هذه المناسبة كما حلم بها السائحون قبل قدومهم.