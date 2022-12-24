أسماء لمنور عن أصالة بعد دويتو سيد الغرام: حريصة على إتقان اللهجة المغربية

أعربت الفنانة أسماء لمنور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح الدويتو الغنائي «سيد الغرام» والذي جمعها بأصالة.

ونشرت أسماء لمنور الأغنية وعلقت عليها قائلة: «صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة، ما تتخيلوش حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب يكفي إتقانها للهجة وتألقها بالزي المغربي، سنرجع ونحكي ليكم تفاصيل».

أصالة تحتفل بدويتو سيد الغرام

واحتفلت أمس أصالة بالدويتو الغنائي سيد الغرام والذي يجمعها بالفنانة أسماء لمنور، إذ نشرت أصالة الدويتو الغنائي وعلقت عليه قائلة: «أغنية فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور».