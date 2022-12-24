أحمد موسى: البنوك المصرية تجتمع غدا لعمل أوعية ادخارية جديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البنوك المصرية سوف تجتمع غدًا لعمل أوعية ادخارية جديدة بعد ارتفاع أسعار الفائدة غير المتوقعة بمعدل 3 %.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر رفعت الفائدة 8% خلال العام الجاري، على مراحل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن البنك المركزي يرفع الفائدة لمواجهة التضخم، موضحا أن ارتفاع الفائدة ووجود شهادات بعوائد مرتفعة تدفع المواطنين لفك الدولارات من أجل الشهادات.

وأكد أن رفع الفائدة بمعدل 1% يحمِّل الدولة ديون 32 مليار جنيه، ما يعني أن رفع الفائدة 3% يحمِّل الدولة 96 مليار جنيه ديونا، وهذا بحسبما قاله وزير المالية في لقاء سابق مع قناة صدى البلد.

وأردف أن أسعار البترول العالمية سوف ترتفع لأن موسكو تتجه لخفض إنتاجها اليومي خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد بعدما كان بـ 84 دولارا حاليا.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه مشيرا إلى أن قرار روسيا يأتي بعد المحاولات الغربية لوضع سقف لسعر الغاز الروسي عند 60 دولارًا.