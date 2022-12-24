مصرع عامل صدمته سيارة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث سير، حيث صدمته سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 128 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة حيث لقي شاب مصرعه حيث صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد ضحية حادث عبور المشاة في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة عامل يدعى «السيد ا. م»، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.