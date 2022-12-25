«الأهلي المصري» يفتتح وحدته المصرفية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحدة مصرفية جديدة للبنك بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

عقب الافتتاح، أكّد «عكاشة» أن وجود البنك الأهلي المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز خطط الشمول المالي من خلال الوصول إلى العملاء الحاليين والمرتقبين في أماكن تجمعاتهم، ما يدعم أيضاً استراتيجية البنك للتوسع في التحول الرقمي.

وأشار «عكاشة» إلى أنَّ هذا الافتتاح يأتي كامتداد لوجود البنك بفروعه بالعديد من الجامعات على مستوى الجمهورية، وأن البنك الأهلي المصري يستهدف توعية الأجيال الحديثة بخدمات ومنتجات البنك والمزايا التي يقدمها، ما يسهم في تقليل الفجوة بين البنوك والعملاء، وضم المزيد من فئات العملاء المرتقبين، خاصة من فئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية فى جميع المجالات، وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، حيث يحرص البنك على دمجهم في منظومة القطاع المصرفي.

من جانبه، أعرب أمير حبيب، نائب رئيس الجامعة المشارك للشئون المالية والمدير المالى، عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وسعادته لإتاحة المزيد من الخيارات المصرفية لمجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيراً إلى أن وجود وحدة مصرفية للبنك الأهلى داخل الجامعة سيسهم فى إتاحة جميع الخدمات المالية والمصرفية للطلاب وذويهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفى الجامعة.

وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الوحدة المصرفية الجديدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد وحدة مصرفية مزدوجة تقدم الخدمات التقليدية، إضافة إلى ركن لتقديم الخدمات الرقمية، حيث يتضمن هذا النمط بداخله جزءاً للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى جزء تقليدى متكامل، وهو ما يأتى طبقاً للدراسات التى قام بها البنك للسوق وما يناسب احتياجات العملاء، خاصة تلك المتعلقة بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت والمجهود والتى حققت نجاحاً ملحوظاً فى مواكبة أفضل الأساليب فى تقديم الخدمات المصرفية، إضافة إلى تزويد الجامعة بماكينات الصارف الآلى الحديثة؛ تيسيراً على روادها فى الحصول على احتياجاتهم، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية تزامناً مع افتتاح الوحدة المصرفية وتقديم حزمة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لطلبة الجامعة وذويهم، فضلاً عن إتاحة عدد من الخدمات المجانية مثل فتح حساب توفير المستقبل وإصدار بطاقة الخصم المباشر لحظياً والتمتع بخدمة الأهلى نت وتطبيق NBE MOBILE وكذا تطبيق InstaPay.