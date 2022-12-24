أجراس كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك تعلن بدء قداس عيد الميلاد

أعلنت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بدء قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركه الأنبا باخوم، النائب البطريركي، ولفيف من الكهنة بالكنيسة الكاثوليكية.

دخول البطريرك وسط موكب من الشمامسة

وبدأ القداس بدخول بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وسط موكب من الشمامسة ويتبعه عدد من الآباء بالكنيسة الكاثولكية، في أجواء من البهجة والفرحة لاستقبال ميلاد السيد المسيح، بحضور مندوب الرئيس وممثلي الكنائس.

وشهد القداس، حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن الوزراء وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الكنائس، بمشاركة أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

الروم الأرثوذكس يصلون القداس غدا

وجدير بالذكر أن الكنائس الغربية الكاثوليكية والأسقفية والسريان الأرثوذكس تحتفل الليلة بقداس عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يصلي غدا الروم الأرثوذكس قداس العيد، إذ يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي وذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

اختلاف موعد عيد الميلاد بين الكنائس يرجع إلى خطأ في حساب التقويم فلكيا، إذ تعمل الكنائس الغربية وفق التقويم الغريغوري وهو التقويم اليولياني المعدل، بينما الكنائس الشرقية تعمل بالتقويم اليولياني المأخوذ عن التقويم القبطي، وتعتمد الكنيسة الأرثوذكسية على التقويم القبطي المأخوذ به قديما.