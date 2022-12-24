الكنيسة الأسقفية تستقبل أبناءها بأشجار الميلاد قبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد

تستعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك؛ لبدء القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد من خلال تزيين ساحة الكنيسة بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المتوقع أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بعد قليل، إذ تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

وتبدأ الوفود الرسمية في القدوم لتهنئة رئيس الأساقفة بعد قليل؛ ومنهم ممثلون للدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترانيم ميلاد المسيح

ويشار إلى أن الكنيسة الأسقفية احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية، وهو احتفال سنوي يقام على ضوء الشموع من قبل خدام الكنيسة، ويجري فيه إلقاء ترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.