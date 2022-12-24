حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين شقيقين يقيمان في طنطا لهما معلومات جنائية تخصصا نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة من أجل تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

اعتراف المتهمين بحيازة المخدرات

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعترفا بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، تقدر القيمة المالية لها بـ300 ألف جنيه، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم وهاتفي محمول.

الموقف القانوني للمتهمين

وقال المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق المادة 34 من قانون العقوبات، الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

وأشار عبدالله إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في المجتمع تصل إلى المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.