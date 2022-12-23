ضبط 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص ملك أحدهم بدائرة القسم وبحوزتهم فرد خرطوش، كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وعدد 5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.