سقوط أمطار على بعض مراكز ومدن كفر الشيخ وتكثيف أعمال رفع المياه

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار على بعض مراكز ومدن المحافظة، خاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، في ظل طقس قارس البرودة.

واضطر معظم المواطنين إلى البقاء بمنازلهم، وعدم الخروج لحين انتهاء هذه الموجة الممطرة، وحرصوا أيضا على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، كما قلت حركة السفر من كفر الشيخ إلى المحافظات الأخرى.

تكثيف أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

وكثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وذلك تيسيراً لسير السيارات وحركة المواطنين، وسط انتشار معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.