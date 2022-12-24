بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد يضع روشتة للفرح مع الحروب والصراعات

رحب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالحضور في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه بكاتدرائية السيدة العذراء في مدينة نصر، مساء اليوم، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته خلال القداس، أشار بطريرك الكاثوليك في مصر، إلى أنه «بنظرة سريعة على نشرة الأخبار اليومية، أو مطالعة لما يكتب على وسائل التواصل، حيث الكثير من المآسي ومن الأحداث المحزنة، التي نكاد نتعود علیها جميعا، فالحروب والصراعات في مختلف بقاع العالم، التفكك والانقسامات فى داخل الأسر والعائلات، حتى داخل الخدمة الكنسية والرسالة هناك صراعات، كم من الأخبارالمؤلمة والمحزنة هنا وهناك، ليأتى احتفالنا بعيد ميلاد المسيح، ليدعونا إلى الفرح والرجاء».

وتابع بطريرك الكاثوليك: «هناك من يعتقد أنً الحياة لا معنى لها، وأن الموت والكراهية يشكلان الكلمة الحاسمة على قصة الوجود الإنساني، لكنّ الرجاء المسيحي يستند على الإيمان بالله، الذي يخلق دائما أمورا جديدة في حياة الإنسان، في التاريخ وفي الكون».

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق، أننا في حاجة إلى مسيرة للتربية على الرجاء، ذاكرا بعض النقاط المهمة في هذا المجال مثل:

1- تذكّر أنّ العدو الأول ضد الرجاء، لذا ينبغى السيطرة عليه، هو في داخلك وليس في الخارج، لذا لا نترك مجالا للأفكار المريرة والمظلمة، وأرجٌ حيثما زرعك الله ولاتستسلم للظلمة، آمن بوجود الحقائق الأسمى والأجمل، ثق بالله الخالق الذي يحرك كل شيء نحو الخير، تذّكر أن العالم يسير بفضل العديد من الأشخاص الذين فتحوا أبوابا، وبنوا جسورا وحلموا وأمنوا حتى عندما كانوا يسمعون حولهم، كلمات الاستهزاء والسخرية.

2- إن شعرت بالفراغ وفقدان العزيمة، اصنع الخير وسط البشر، ولا تصغ لصوت من ينشر الحقد والانقسامات.

3- لا تفكر أبدا أن جهادك على الأرض غير نافع على الإطلاق، لان الله قد وضع رجاءّ.

فى قلوبنا والله لا يخيب صاحبه، وإنما يجعلنا نزهر فى ربيع أبدي، فابن حيثما تكون.

واسمح للآخرين أن يساعدوك لتقف على رجليك.

4- احلم ولا تخف أن تحلم بعالم، لا يمكن رؤيته الآن، قدموا للإنسانية اكتشافات علمية وتكنولوجية، عبروا المحيطات ومشوا على أراض لم يطأها أحد أبدا، إن الذين زرعوا الرجاء، هم أيضا أولئك الذين غلبوا العبودية، وحملوا لهذه الارض أوضاع حياة أفضل.

5- كن مسؤولا عن هذا العالم، وعن حياة كل إنسان، اطلب يوميا من الله عطية الشجاعة.

6- إن أخطأت قم وانهض مجددا، لا تسمح لخطاياك وأخطائك أن تسجنك.

7- أخيرا إن أصابتك المرارة، ثق بثبات، بجميع الذين لا زالوا يعملون من أجل الخير، ففي تواضعهم هناك بذرة وعالم جديد، عاشر الأشخاص الذين ما زالوا يحافظون على قلوبهم كقلوب الأطفال، عش، أحبب، أحلم، آمن، وبنعمة الله لا تيأس أبدا.