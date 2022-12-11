بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال عيد الشموع بكنيسة «سيدة الكرمل»

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبو العلا.

استعداد الكنيسة لعيد الميلاد

جاء ذلك استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي كلمة العظة، تحدث صاحب الغبطة حول "عمل الروح القدس في حياتنا"، مهنئًا كورال الكنيسة، الذي شارك في الاحتفال الأول له، مقدمًا كلمات التشجيع لهم، فيما أعطى الأب مراد كلمة بعنوان "قوة العلي تظللك". وانتهى الاحتفال بتلاوة طلبة الروح القدس.

حفل تخرج دفعة جديدة من معهد التربية الدينية

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، حفل تخرج الدفعة الثانية والخمسين من معهد التربية الدينية، بالسكاكيني.

شارك في الاحتفال الأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، والسادة أعضاء هيئة التدريس، وبعض الآباء الكهنة.

وفي كلمته، هنأ الأب البطريرك أبنائه الخريجين، متمنيًا لهم مستقبلًا باهرًا، كما ذكَّرهم بمحبة الله الشخصية لكل منهم، واختياره لهم، وثقته فيهم، لذا هو يرسلهم اليوم بقوة الروح القدس، لينطلقوا للخدمة.

تضمن الاحتفال أيضًا إلقاء الخبرات الحياتية من قبل بعض الخريجين.

وانتهى اليوم بتوزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم، ثم تم تلاوة صلاة الإرسال.

الجدير بالذكر أن عدد الخريجين للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بمعهد التربية، بالسكاكيني، بلغ ثلاثة وعشرين طالبًا وطالبة.