ميرهان حسين تستعد لطرح أغنية جديدة: مفاجأة للجمهور

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه دور «نواره» في مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب.

وأشارت ميرهان حسين في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الدور كان رائعا والكواليس كانت أكثر من ممتعة مع جميع أفراد المسلسل.

وكشفت ميرهان حسين عن استعداداها لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيلها لكي تكون مفاجأة لجمهورها.

ميرهان حسين، ظهرت مؤخرا في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وحقق البرومو الخاص بالحلقة 2 مليون مشاهدة خلال يومين من طرح الحلقة، وذلك بعد تقليدها للفنانة نبيلة عبيد، وأشاد الجمهور بموهبتها.

ميرهان حسين تنتهي من تصوير الونش نهاية ديسمبر

ومن المقرر أن تنتهي ميرهان حسين من تصوير دورها في مسلسل الونش نهاية شهر ديسمبرالجاري.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية «نوارة» الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمي.

ميرهان حسين تشارك في فيلم اتنين للإيجار

وفي سياق آخر، تشارك ميرهان حسين في فيلم «اتنين للإيجار» مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.