صور جديدة من كواليس حلقة ميرهان حسين في صاحبة السعادة الثلاثاء المقبل

تظهر الفنانة ميرهان حسين، يوم الثلاثاء المقبل، ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وذلك على شاشة قناة dmc، وخلال البرومو الدعائي للحلقة، قلدت الفنانة الشابة عددا من الشخصيات الفنية بطريقة كوميدية، وهي الموهبة التي تميزت بها من خلال فيديوهاتها عبر السوشيال ميديا.

ميرهان حسين في صاحبة السعادة يوم الثلاثاء

كما شهدت الحلقة عددا من الفقرات الكوميدية والتقليد لعدد من الشخصيات والألعاب بين ميرهان حسين والنجمة إسعاد يونس، حيث استقبل برنامج صاحبة السعادة كثيرا من نجوم الفن والمبدعين في مختلف المجالات.

ونشرت ميرهان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة تجمعها مع إسعاد يونس، مشيرة إلى موعد وقنوات عرض الحلقة في صاحبة السعادة، وانهالت تعليقات متابعيها معبرين عن شوقهم لمتابعة الحلقة وما بها من كوميديا.

تشارك في مسلسل الونش

ويعرض حاليًا للفنانة ميرهان حسين، مسلسل الونش على شاشة قناة الحياة، مع محمد رجب، ومحمود عبدالمغني وميمي جمال وبسمة داود ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومحسن منصور، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وتجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى نوارة، وحققت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.