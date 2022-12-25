أمطار الإسكندرية اليوم تصل نسبتها إلى 60%.. وتحذير من الصقيع

تسقط أمطار الإسكندرية اليوم الأحد بنسبة 60% وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار الصقيع الذي يصحب نوة الفيضة الصغرى التي تصل إلى محطتها قبل الأخيرة حيث من المفترض أن تختتم غدا الاثنين وأن يعتدل الطقس مجددا مع يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن أمطار الإسكندرية اليوم تعد ضمن استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارا قد تكون غزيرة.

طقس الإسكندرية اليوم

ويسود اليوم الأحد طقس بارد على الإسكندرية بالإضافة إلى الجو الممطر حيث تبلغ درجات الحرارة 18 العظمة والصغرى 15 درجة، أي شديد البرودة ليلا ما يتبعه تشديد محافظة الإسكندرية على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وتعد أمطار الإسكندرية اليوم المتوقعة هي نتاج للسحب الرعدية الممطرة والتي تتمركز على مناطق من السواحل الشمالية، منذ مساء أمس السبت وحتى فجر الأحد، وهو الأمر الذي تبعه إعادة التطهير في الأماكن التي حدثت بها تجمعات مياه خلال الأمطار الغزيرة، بحسب تصريحات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لـ«الوطن»، مؤكداً على استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ.

توقعات طقس الإسكندرية اليوم

ومن المتوقع ان يشهد طقس الإسكندرية اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 امطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر ثم تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدث 60% تقريبا.