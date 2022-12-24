ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة تاجري مخدرات في الغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شقيقان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدرة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم .. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.