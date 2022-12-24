«الداخلية»: ضبط 2382 قضية مخدرات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات؛ إذ جرى ضبط 2382 قضية اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 2617 متهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 45 ألف كيلو بانجو

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 45 ألف كيلوجرام، و1150 كيلوجراما من بذور الخشخاش المخدر «الأفيون»، بالإضافة إلى 912.369 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و2.279 كيلوجرام أفيون.

ضبط 64.280 كيلوجرام إستروكس

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 134.973 كيلوجرام، و103.415 كيلوجرام من بذور البانجو، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 64.280 كيلوجرام، بالإضافة إلى 37.550 كيلوجرام من مخدر الشابو، و500 جرام من مادة الأمفيتامين المخدر.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 60162 قرص كبتاجون مخدر وكمية من ذات المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، و45210 أقراص مؤثرة بالإضافة إلى 15121 قرص ترامادول مخدر.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.