ضبط 10 كيلو من مخدر «الهيدرو» بحوزة تاجر مخدرات في شمال سيناء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ) بالإتجار فـى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه وبحوزته ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 ألف جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.