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وزير الصحة يتابع حالة مصابي حادث المدرج الرياضي بمدينة أكتوبر

كتب:

مريم الخطري
11:28 م | السبت 24 ديسمبر 2022
د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، بإحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

ووجَّه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كل الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث. 

إصابة 27 مواطنا في سقوط جزء من مدرج رياضي

كانت الوزارة قد أعلنت في حصر مبدئي إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.