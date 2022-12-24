نائب مدير ملفات «الوطن» لـ ctv: عدد «العدرا» هدية لكل المصريين

قال الكاتب الصحفي سعيد حجازي، نائب مدير قسم الملفات والتحقيقات بجريدة الوطن، إن ملف العدرا الذي نشرته الوطن اليوم السبت، يعد أكبر ملف صحفي عن السيدة مريم في الصحافة المصرية، وجاء بعنوان «مدد يا عدرا.. يا أم النور».

وتحدث حجازي، عن كواليس وخطوات إعداد العدد الخاص بالسيدة مريم بمناسبة الأعياد المجيدة، وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «في النور»، مع الإعلامية يوستينا يوسف على قناة ctv: «قدمنا هدية للمصريين وليس المسيحيين فقط ، لأننا شعب واحد لا يتجزأ».

عدد الوطن عن السيدة مريم

ولفت نائب مدير قسم الملفات بـ«الوطن» إلى أن ملف «العدرا» شمل تحقيقات وقصص صحفية معمقة عن مكانة السيدة مريم لدى المصريين، وتأثيرها في وجدانهم وتأثرهم بقصة معاناتها وصبرها، كذلك عن البركة التي عمت مصر من خلال رحلة العائلة المقدسة.

تعزيز التسامح والمحبة

وتابع: عدد السيدة مريم في الوطن يأتي في إطار سياسة تحريرية جديدة تستهدف تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة، ونهتم بتقدير الرموز الوطنية والروحية ذات التأثير الكبير في الوجدان المصري.

الأعداد الخاصة وملفات الوطن

وعن ملفات الوطن، قال: ملف السيدة مريم حلقة في سلسلة الأعداد الخاصة والملفات الصحفية الكبرى التي دشنتها الوطن وتوالى نشرها على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ وأبرزها عدد خاص عن «سيدنا محمد.. نبي الرحمة والأخلاق» في ذكرى مولده الشريف، وخلال كأس العالم خصصت الصحيفة عددا كاملا عن منتخب المغرب الشقيق لكرة القدم بعد وصوله للمربع الذهبي.

وأضاف أن الوطن خلال الشهور الأخيرة نشرت ملفا من 5 صفحات عن «الإمام الحسين.. حبيب المصريين»، وملفا عن المنشد ياسين التهامي بعنوان «القلب يعشق كل ياسين»، وملف عن كعبة العشاق مولانا جلال الدين الرومي، وملف 5 صفحات عن البابا تواضروس «عطية الله لمصر»، وملف آخر عن الفنان الكبير محمد منير، بالإضافة إلى الملفات السياسية والاجتماعية وأبرزها ملفات المناخ والبيئة التي تزامنت مع cop27 في نوفمبر الماضي، وجرى نشر مانشيتات الجريدة بـ 6 لغات أجنبية.