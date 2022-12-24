كاتدرائية العذراء مريم: مشاركة المسلمين في احتفالاتنا يؤكد أننا وطن واحد

قال المهندس فيكتور فكري عضو مجلس كاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، إنّ احتفالية هذا العام دليل قطعي على أنّ الله معنا، إذ أن الله يدبر الكون، وهذا التعبير الإنجيلي يعيشه المسيحيون من خلال ميلاد المسيح.

رمز السلام

وأضاف فكري، خلال لقاء مع مراسل برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، ان ميلاد المسيح هو رمز مجيئ المسيح على الأرض والسلام، لذلك فإن الآية المشهورة في الإنجيل هي «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».

وتابع عضو مجلس كاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر: «كلمة على الأرض تعني المسكونة كلها، وليس للمسيحيين فقط، لكن المسكونة بكل أبعادها وطوائفها ولغاتها وأوطانها وألوانها، ومشاركة المسلمين معنا في احتفالاتنا، تؤكد أننا وطن واحد حتى لو كنا نتبع أديان مختلفة، لكن في النهاية نحن مصريون».

مشاركة الأفراح

وأكد: «من الواجب أن نتشارك الأفراح معا بكل بساطة ومعتقداتنا والمعاني الروحية لكل دين، واحتفال الكاتدرائية عبارة عن قداس مكون من الصلوات، وكل هذه الصلوات طِلبة من الشعب لله ان يبارك بلادنا وكل الجهود المبذولة حتى يحمينا من أفكار الشيطان والأعمال الخبيثة».