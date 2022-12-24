إشادات واسعة بملف «العذراء مريم»: الوطن حريصة على الترابط بين الشعب

حظي ملف «الوطن» الصادر اليوم السبت، تحت عنوان «مدد يا عدراء يا أم النور»، بإشادات واسعة من رجال الدين المسيحي، مؤكدين أن تركيز جريدة الوطن بهذه النوعية من الموضوعات يدل على الاهتمام الكبير بالأعياد المسيحية والقراء المسحيين، فضلًا عن دورها المهم في الترابط بين الشعب الواحد، خاصة لأنها تناولت موضوعات عن العذراء مريم وهي شخصية لها مكانة كبيرة عن المسلمين والمسيحين.

جوارجيوس: الوطن حريصة على الترابط بين الشعب الواحد

في البداية، قال القس جوارجيوس القمص فيلبس، كاهن كاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، إن اهتمام جريدة الوطن بالعذراء مريم يبين اهتمامها الكبير بالأعياد المسيحية والقراء المسيحين، مؤكدًا أنها مؤسسة حريصة على الترابط بين الشعب الواحد.

وأشاد القس جوارجيوس في حديثه لـ«الوطن»، باختيار جريدة «الوطن» شخصية العذراء والكتابة عنها، قائلًا: «عجنبي اختيار العذراء مريم هي شخصية محبوبة من المصريين كلهم، وهي مذكورة في القرآن والإنجيل ولها مكانة كبيرة»، مضيفًا أن النبوات في العهد القديم تحدثت كثيرًا عن العذراء مريم مثل إشعياء النبي وحزقيال النبي.

وأكد كاهن كاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، أن العذراء مريم شخصية تجمع عليها كل الأديان، ولها صورة كاملة في القرآن.

ملاك: يأتي في إطار سياسة تحريرية جديدة تستهدف تعزيز قيم التسامح

من جانبه، أشاد ملاك بشرى، باحث بمركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث، بملف جريدة الوطن، قائلًا: «من خلال قرائتى للملف فهو أكثر من ممتاز وبه إبداع في التحرير والإخراج»، ويأتي في إطار سياسة تحريرية جديدة تستهدف تعزيز قيم التسامح والمحبة والمواطنة وتقدير الرموز الدينية الوطنية والرموز الشخصيات الروحية ذات التأثير الكبير في الوجدان المصري.